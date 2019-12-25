СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-25T15:36:00+03:00

В Абакане скрутили мужчину, ударившего ножом в грудь знакомую. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Хакасия.

Его задержали, что называется, по горячим следам

Изменить размер текста: A A

В Абакане (Хакасия) росгвардейцы поймали мужчину, ударившего ножом в грудь знакомую женщину. Чтобы вычислить подозреваемого, потребовалось всего несколько минут.

Все произошло 23 декабря, сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии сообщили, что на улице Некрасова пострадал человек. Прибыв по адресу, бойцы увидели раненую женщину. Она была в сознании, и пока ее перевязывал фельдшер «скорой помощи» рассказала: поссорилась со знакомым, 60-летним мужчиной, и тот на нее напал.

По словам женщины, подозреваемый жил неподалеку. Уточнив его приметы, бойцы отправились в район, что назвала пострадавшая. И в результате обнаружили мужчину на улице Ятыгина. Поняв, что за ним пришли, пытался сбежать.

Однако его скрутили. А после передали сотрудникам УМВД России по Абакану. Если вина нападавшего будет доказана, ему грозит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU