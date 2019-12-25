2019-12-25T14:51:14+03:00
Общество

Зараженную кишечной палочкой икру обнаружили в Красноярске

Эксперты забраковали шесть из десяти образцов, называем какие
Ася ЖУКОВА
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Зараженную кишечной палочкой икру обнаружили в Красноярске.Зараженную кишечной палочкой икру обнаружили в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Какое застолье в Новый год без красной икры? Популярный «атрибут» праздника проверила эксперты «Красноярского ЦСМ» и... забраковали шесть из десяти образцов.

Для оценки закупили икру горбуши разных торговых марок - из Москвы, Московской и Ленинградской областей, Новосибирска, Приморья. И вот итог: 60% образцов оказались небезопасными. В них было слишком много микробов, а в двух образцах - бактерии группы кишечных палочек.

Называем марки, это икра горбуши «Обкомовская» (Новосибирск), «Мормер» и «Камчатское море» (Московская область), «Северная компания» и «Северо-восточная компания» (Москва), «РПК Находкинский» (Приморский край). Также в икре от компании «Путина» (Санкт-Петербург) было занижено содержание соли. Вообще это не опасно, но такая икра может забродить.

В конце концов, все образцы, забракованные экспертами, с дегустации сняли. Лучшей была названа икра от компании «Камчатский край. Авача» (Москва), на втором месте - «Путина» (Новосибирск), на третьем - «Меридиан» (Москва).

КОНКРЕТНО

Рядовому покупателю эксперты советуют брать икру у проверенных продавцов - в крупных торговых сетях. Лучше приобретать ее в жестяных банках, чем в стекле или полимерной упаковке. И искать на этикетке информацию о соответствии ГОСТам, а не ТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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