2019-12-25T14:21:19+03:00
Происшествия

Празднуя освобождение из колонии, мужчина насмерть забил соседа разделочной доской

Теперь он может сесть еще на 15 лет
Ася ЖУКОВА
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Празднуя освобождение из колонии, мужчина насмерть забил соседа разделочной доской.Празднуя освобождение из колонии, мужчина насмерть забил соседа разделочной доской.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане (Хакасия) 35-летний мужчина забил соседа разделочной доской, празднуя освобождение из колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Трагедия случилась 19 декабря в одном из домов на улице Комарова. Накануне подозреваемый вышел из мест лишения свободы, собрал приятелей и распивал спиртные напитки. В какой-то момент пьяный «виновник торжества» зашел в квартиру на первом этаже. И набросился на хозяев, 37-летнего мужчину и его сожительницу.

Бил страшно: руками, ногами, разделочной доской – по голове и телу. От тяжелых травм владелец квартиры умер на месте. А его подругу увезли в больницу, сейчас она проходит лечение.

На буйного соседа завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание по ней - 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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