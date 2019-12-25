Висел на лоскутке кожи. 8-летней девочке оторвало палец в бассейне Красноярска

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-25T13:56:57+03:00

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В одном из бассейнов Красноярска 8-летней девочке оторвало палец. Об этом сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на родителей ребенка.

Маленькая Ульяна вместе с братом ходит в секцию плавания. На одной из тренировок отрабатывали кувырок в воде. Девочка нырнула и на глубине зацепилась пальцем за решетку трубы подачи воды.

Все закончилось кошмаром. Палец был почти оторван, держался на лоскуте кожи, говорят родители девочки. Пришивали больше двух часов. Теперь Ульяна носит гипс, она до сих пор не отправилась от того, что случилось. Плачет, прячется за папу. Еще неизвестно, как скажется на состоянии ребенка такая травма. Тем более все произошло на глазах у брата – он тоже в шоке.

Между тем в администрации бассейна заявляют: это не более чем трагическое стечение обстоятельств. К ним каждый день ходят по 500 человек, и ничего. Здесь начали внутреннюю проверку. Кроме того, историей девочки занялись следователи. Вскоре будет понятно, станут ли возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU