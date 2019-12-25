Руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края возглавила «7 канал»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-25T12:30:52+03:00

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Начальник пресс-службы губернатора Красноярского края возглавила «7 канал». Напомним, до последнего времени эту должность занимал экс-депутат Законодательного собрания Красноярска Виталий Толстов. Но с 26 декабря его сменит Елена Уляшева.

Отметим, что на госслужбе она пробыла больше двух лет.

- Провела реорганизацию структуры пресс-службы, актуализировав ее под современные вызовы, изменила подходы к работе сотрудников управления, совместно с коллегами из министерства цифрового развития запустили модернизацию официального портала, - комментирует Елена Семеновна.

И теперь возвращается в журналистику, считая это своим новым вызовом:

- Имея в бэкграунде опыт и в журналистике, и на госслужбе, могу сказать, что знаю объективную картину процессов, происходящих в медиапространстве края. Я возвращаюсь в журналистику, точнее - в тележурналистику, с которой и начинала путь в профессии. Для меня это новый вызов: рынок регионального телевидения переживает не лучшие времена. И 7-ка - не исключение. Работы предстоит очень много.

СПРАВКА «КП»

Елена Уляшева родилась 5 апреля 1974 года. Окончила Красноярский государственный университет по специальности «Журналистика».

В 1991-1992 годах - машинистка редакционно-издательского отдела Красноярского государственного университета.

В 1998-2015 годах - корреспондент газеты «Московский комсомолец».

С декабря 2017 года - начальник управления пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU