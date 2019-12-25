2019-12-25T12:04:44+03:00
Новый год 2020

Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул

Как провести праздники без хлопот, рассказали красноярцам
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул.Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

До Нового года осталось меньше недели. В каждом доме Красноярска (и, разумеется, не только) наряжают елку, готовятся накрыть праздничный стол.

Как сделать, чтобы Новый год прошел без хлопот – интересно, вкусно и – что немаловажно - безопасно, рассказали горожанам в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Красноярска. Здесь назвали топ-3 рисков новогодних праздников, которых лучше избежать.

Итак, первое – свечи и бенгальские огни. Если все-таки решили их использовать, будьте осторожны. Не зажигайте возле елок и других воспламеняющихся предметов. И не оставляйте в комнате без присмотра!

Главный атрибут Нового года – елка – тоже, оказывается, источник повышенной опасности. Поэтому запомните несколько правил: ставьте ее на расстоянии не меньше метра от стен. От макушки до потолка тоже должно быть не меньше метра.

Кроме того, елка должна иметь устойчивое основание, не стоять на выходе из комнаты, рядом с отопительными и электроприборами. Нельзя украшать ее свечами, игрушками из бумаги и ваты.

Третье: дома пиротехнику (фейерверки, ракетницы, хлопушки) лучше не применять, только на улице. Электрогирлянды должны быть сертифицированы. Если обнаружите неисправность, немедленно выключите из розетки.

Безопасного нам Нового года!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Висел на лоскутке кожи. 8-летней девочке оторвало палец в бассейне Красноярска
Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Из 15 человек при падении вертолета на севере Красноярского края сильнее всех пострадал командир
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края возглавила «7 канал»
Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Босиком по снегу тушил пожар. Полицейский помог оказавшемуся в беде погорельцу
В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб
Террористов из «спящей» ячейки в Красноярске отправили в колонию