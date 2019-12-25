Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-25T12:04:44+03:00

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До Нового года осталось меньше недели. В каждом доме Красноярска (и, разумеется, не только) наряжают елку, готовятся накрыть праздничный стол.

Как сделать, чтобы Новый год прошел без хлопот – интересно, вкусно и – что немаловажно - безопасно, рассказали горожанам в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Красноярска. Здесь назвали топ-3 рисков новогодних праздников, которых лучше избежать.

Итак, первое – свечи и бенгальские огни. Если все-таки решили их использовать, будьте осторожны. Не зажигайте возле елок и других воспламеняющихся предметов. И не оставляйте в комнате без присмотра!

Главный атрибут Нового года – елка – тоже, оказывается, источник повышенной опасности. Поэтому запомните несколько правил: ставьте ее на расстоянии не меньше метра от стен. От макушки до потолка тоже должно быть не меньше метра.

Кроме того, елка должна иметь устойчивое основание, не стоять на выходе из комнаты, рядом с отопительными и электроприборами. Нельзя украшать ее свечами, игрушками из бумаги и ваты.

Третье: дома пиротехнику (фейерверки, ракетницы, хлопушки) лучше не применять, только на улице. Электрогирлянды должны быть сертифицированы. Если обнаружите неисправность, немедленно выключите из розетки.

Безопасного нам Нового года!

ИСТОЧНИК KP.RU