Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-25T11:56:40+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с помощью технологий big data проанализировал профили потребления представителей разных поколений за 2017– 2019 гг. Уже второй год бэби-бумеры (родились в 1944–1963 гг.) бьют рекорды по темпам роста интернет-трафика: среднее количество гигабайтов, скачанных на человека с января, удвоилось год к году. При этом самые молодые пользователи проиграли своим бабушкам и дедушкам по динамике потребления 9 п. п. Использование ими data-услуг за тот же период выросло на 91%.

Для исследования специалисты проектного офиса big data Tele2 обратились к данным российской школы теории поколений. Лидером по объему скачанного интернет-трафика в 2019 г. остаются представители поколения Z – дети и подростки, которые родились после 2003 года в эпоху активного развития интернета. Одному клиенту Tele2 в возрасте до 16 лет в среднем в 2019 году понадобилось 270 Гб. При этом «зеты», живущие в Москве и Санкт-Петербурге, качают примерно 247 Гб и 242 Гб на одного человека в этом году соответственно.

На втором месте по среднему числу скачанных гигабайтов в 2019 году расположились миллениалы (поколение Y), которые родились в 1985–2002 гг. Они потребляют в два раза меньше интернет-трафика на одного пользователя – 137 Гб. На третьей позиции – представители поколения X (родились в 1964–1984 гг.). «Иксы» отстают от миллениалов по потреблению трафика более чем в три раза – в среднем на одного клиента пришлось 44 Гб.