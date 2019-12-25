2019-12-25T13:12:07+03:00
Экономика

Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ заключил порядка 2 тысяч кредитных соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей по обновленной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764.

Всего за время действия данной программы льготные субсидии получили порядка полутора тысяч клиентов банка. Они представляют 19 различных отраслей экономики. Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства, строительство, торговлю и транспорт. Более половины кредитных соглашений заключено на инвестиционные цели.

Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников прокомментировал: «Мы отмечаем, что механизмы льготного субсидирования, реализуемые банком, остаются одними из самых востребованных инструментов поддержки у бизнеса. Наша стратегическая цель – стать финансовым партнером первого выбора. Мы стремимся предлагать клиенту доступные услуги через удобные каналы взаимодействия. Результаты нашей работы по программам Минэкономразвития РФ доказывают, что мы на верном пути. В целом за 11 месяцев 2019 года кредитный портфель банка в рамках льготных программ вырос на 58% и составил более 211 млрд рублей. Мы видим перспективы его дальнейшего роста».

«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

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