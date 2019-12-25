2019-12-25T11:43:45+03:00
Экономика

ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Банк ВТБ презентовал универсальную корпоративную карту с возможностью индивидуальной настройки функционала под нужды каждого клиента. Также преимуществом карты является наличие услуг самоинкассации и автопополнения баланса с расчетного счета.

В основе универсальной карты лежит идея «конструктора», когда клиент самостоятельно определяет необходимый перечень доступных по карте операций для каждого пользователя. Пользователям карты доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка («Самоинкассация»), установление индивидуальных расходных лимитов по каждой карте на все виды операций, безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств.

Карта категории Business выпускается в российских рублях на базе платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide сроком действия до 3 лет. К одному карточному счету можно привязать неограниченное количество карт.

Заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Елена Зулина отметила: «Наша цель – повышение качества и удобства услуг, предоставляемых корпоративным клиентам. При создании нового продукта мы обратились к потенциальным пользователям и изучили их потребности. Универсальная карта учитывает пожелания клиентов по гибкости набора опций. Клиент может выбрать то, что ему необходимо, и исключить опции, которые не должны быть доступны его сотруднику – держателю карты».

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ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
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