2019-12-25T08:58:05+03:00
Происшествия

Босиком по снегу тушил пожар. Полицейский помог оказавшемуся в беде погорельцу

Как все было? [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае полицейский помог оказавшемуся в беде погорельцу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.В Красноярском крае полицейский помог оказавшемуся в беде погорельцу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по региону.
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В Минусинске Красноярского края полицейский спас оказавшегося в беде погорельца. Эту историю рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Тем вечером старший сержант Евгений Павлов был на службе. Проезжая по улице, заметил неладное: из частного деревянного дома валил дым. Сразу же кинулся туда, вызвал подмогу.

Подбежав поближе, обомлел: у дома метался полураздетый мужчина. Босой, по снегу, пытался в одиночку потушить пожар.

- Почуял запах гари, - объяснил он полицейскому. – Подскочил и выпрыгнул в окно, одеться и взять вещи просто не успел – все горело.

Вскоре на вызов приехали пожарные. А полицейский помог погорельцу. Позвонил в «скорую», усадил в свою машину, после передал врачам. Теперь с мужчиной все в порядке, угрозы жизни и здоровью нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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