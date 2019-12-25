В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб
На трассе между Красноярском и Ачинском в ДТП с грузовиком погиб 30-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Серьезная авария случилась накануне вечером, 24 декабря на 786-м километре дороги Р-255 «Сибирь».
- 30-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, выехал на полосу встречного движения, - уточняют инспекторы. – В тот момент на ней находился грузовик «Вольво» с полуприцепом.
От удара ГАЗ врезался в рефрижератор, а после в «Ладу». Автомобиль буквально смяло, водитель не выжил. Пострадал и 52-летний мужчина, находившийся за рулем рефрижератора. Его с травмами увезли в больницу.
Сейчас инспекторы выясняют все подробности произошедшего. Движение на участке уже не затруднено. Между тем в ГИБДД напоминают водителям: при движении соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Нарушение может стоить вам жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU