2019-12-25T08:37:58+03:00
Происшествия

В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб

Ему было 30 лет [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.
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На трассе между Красноярском и Ачинском в ДТП с грузовиком погиб 30-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Серьезная авария случилась накануне вечером, 24 декабря на 786-м километре дороги Р-255 «Сибирь».

- 30-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, выехал на полосу встречного движения, - уточняют инспекторы. – В тот момент на ней находился грузовик «Вольво» с полуприцепом.

От удара ГАЗ врезался в рефрижератор, а после в «Ладу». Автомобиль буквально смяло, водитель не выжил. Пострадал и 52-летний мужчина, находившийся за рулем рефрижератора. Его с травмами увезли в больницу.

Сейчас инспекторы выясняют все подробности произошедшего. Движение на участке уже не затруднено. Между тем в ГИБДД напоминают водителям: при движении соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Нарушение может стоить вам жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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