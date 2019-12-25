Террористов из «спящей» ячейки в Красноярске отправили в колонию

СЕГОДНЯ 07:30 2019-12-25T07:30:24+03:00

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Участники террористической группировки, вербовавшие студентов и отправлявшие деньги за границу, пошли под суд в Красноярске. Об этом рассказали в Управлении ФСБ по краю.

Как оказалось, в 2017-м году несколько мужчин организовали преступное сообщество под названием «Красноярский джамаат». Другими словами – спящую ячейку, часть международной сети. Создали, чтобы пропагандировать и поддерживать терроризм.

Она состояла из лидера и нескольких пособников. Уже доказано, что они собирали и отсылали крупные суммы иностранным террористам. А также вербовали студентов красноярских вузов, чтобы потом отправить за рубеж. Так, два года назад сотрудники ФСБ помешали выезду нескольких человек из ячейки за границу для участия в террористической деятельности.

В конце концов, членов группировки задержали. Все они получили сроки – от пяти с половиной до семнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU