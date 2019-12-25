2019-12-25T06:07:04+03:00
Происшествия

Девушка из Бийска уехала в Красноярск и пропала

О ней ничего неизвестно почти две недели [фото]
Ася ЖУКОВА
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Девушка из Бийска уехала в Красноярск и пропала. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Девушка из Бийска уехала в Красноярск и пропала. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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Девушка из Бийска при странных обстоятельствах пропала в Красноярске. Об исчезновении 23-летней Кристины Завьяловой сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- 30 ноября нынешнего года Кристина уехала из Бийска в Красноярск, - поясняет руководитель группы волонтеров Оксана Василишина. – В последний раз в нашем городе ее видели 12 декабря.

А потом девушка выходить на связь перестала. Прошло почти две недели, но о ней ничего неизвестно, близкие переживают.

О Кристине ничего неизвестно почти две недели. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

О Кристине ничего неизвестно почти две недели. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Приметы: рост 155-158 сантиметров, стройна, рыжие волосы, голубые глаза.

Была одета: в синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные ботинки.

Если вы знаете, где находится Кристина, видели ее, просьба срочно сообщить по номерам: 8 (391) 233-47-35 (полиция, дежурная часть отделения №6) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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