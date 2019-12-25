Налетчик с ножом и в маске очистил кассу магазина в Красноярском крае
В городе Назарово Красноярского края неизвестный с ножом и в маске ограбил магазин. Однако полицейские вычислили его всего за несколько часов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Все произошло среди бела дня. В магазин ворвался мужчина, часть лица которого была скрыта под медицинской маской. Показал продавцу нож, пригрозил. И женщине пришлось отдать ему выручку.
Назарово Красноярский край. Человек с ножом и в маске опустошил кассу магазина.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник
Тем не менее на свободе грабитель гулял недолго. Его быстро нашли – им оказался 18-летний местный житель, кстати, уже имевший судимость. При обыске в доме подозреваемого обнаружили те самые вещи, в которых он пошел на преступление.
Следователи МО МВД России «Назаровский» возбудили уголовное дело по признакам статьи «Разбой». И теперь грабитель может угодить в колонию на восемь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU