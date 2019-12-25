СЕГОДНЯ 05:29 2019-12-25T05:29:39+03:00

Налетчик с ножом и в маске очистил кассу магазина в Красноярском крае. Фото, видео: пресс-служба краевого главка.

Его нашли за несколько часов [видео]

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В городе Назарово Красноярского края неизвестный с ножом и в маске ограбил магазин. Однако полицейские вычислили его всего за несколько часов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все произошло среди бела дня. В магазин ворвался мужчина, часть лица которого была скрыта под медицинской маской. Показал продавцу нож, пригрозил. И женщине пришлось отдать ему выручку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751571" frameborder="0"></iframe> Назарово Красноярский край. Человек с ножом и в маске опустошил кассу магазина.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник

Тем не менее на свободе грабитель гулял недолго. Его быстро нашли – им оказался 18-летний местный житель, кстати, уже имевший судимость. При обыске в доме подозреваемого обнаружили те самые вещи, в которых он пошел на преступление.

Следователи МО МВД России «Назаровский» возбудили уголовное дело по признакам статьи «Разбой». И теперь грабитель может угодить в колонию на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU