2019-12-24T14:15:35+03:00
Спорт

Более 100 бесплатных билетов разыграют в фан-зонах чемпионата России по фигурному катанию

Фан-зоны будут работать на Татышеве и Театральной площади
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александра Трусова Фото: GLOBAL LOOK PRESSАлександра Трусова Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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До чемпионата России по фигурному катанию считанные дни. Как это чаще всего и бывает, сладкое организаторы приберегли напоследок – в фан-зоне чемпионата на Татышеве разыграют бесплатные билеты на состязания. Их больше 100 штук. И уже 24 и 25 декабря их вручат счастливчикам, которые посмотреть на состязания смогут не за деньги, а проявив смекалку. Розыгрыш пройдет с 17.00 до 19.00, и участвовать в нем смогут все желающие.

Что для этого надо? Прийти в фан-зону, поучаствовать в спортивном состязании или сделать спортивный прогноз – вот, собственно, и все. Заодно здесь можно будет послушать концерт и полюбоваться на танцевальные коллективы Красноярска.

Но и это не все. Вечером 25 декабря на главной елке Красноярска гостей тоже ждет много интересной информации о предстоящем чемпионате. Кроме того, здесь можно будет выиграть призы с символикой «Красноярск — душа и сила Сибири».

Фан-зоны будут работать у вантового моста и на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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