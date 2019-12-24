«Упал, как подкошенный»: в Лесосибирске мужчина на улице открыл стрельбу по знакомому
В Новоенисейске (район Лесосибирска) мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия среди бела дня прямо на улице. Все случилось днем во вторник, 24 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД, о стрельбе полицейским рассказали местные. Мишенью стрелка, впрочем, были не случайные прохожие, целил он в 35-летнего знакомого. По словам местных, тот упал, как подкошенный. Сейчас его уже доставили в больницу. Задержали и стрелка – это ранее судимый 52-летний мужчина.
- У него изъято пневматическое оружие и предметы, похожие на пистолеты, изготовленные кустарными способами. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
В данный момент полиция проводит проверку происшествия. После нее решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU