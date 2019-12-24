2019-12-24T12:20:15+03:00
Происшествия

«Упал, как подкошенный»: в Лесосибирске мужчина на улице открыл стрельбу по знакомому

При себе у него полицейские нашли целый оружейный арсенал
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В мужчину выстрелили из пневматикиВ мужчину выстрелили из пневматики
Изменить размер текста:

В Новоенисейске (район Лесосибирска) мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия среди бела дня прямо на улице. Все случилось днем во вторник, 24 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД, о стрельбе полицейским рассказали местные. Мишенью стрелка, впрочем, были не случайные прохожие, целил он в 35-летнего знакомого. По словам местных, тот упал, как подкошенный. Сейчас его уже доставили в больницу. Задержали и стрелка – это ранее судимый 52-летний мужчина.

- У него изъято пневматическое оружие и предметы, похожие на пистолеты, изготовленные кустарными способами. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В данный момент полиция проводит проверку происшествия. После нее решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 100 бесплатных билетов разыграют в фан-зонах чемпионата России по фигурному катанию
Здесь будет жилой комплекс. КНП закрыл старейшую нефтебазу Красноярска
«Упал, как подкошенный»: в Лесосибирске мужчина на улице открыл стрельбу по знакомому
Стоимость газификации Красноярского края составит 125 миллиардов рублей
Пьяный водитель внедорожника с 11-месячным ребенком пытался уйти от полицейской погони и снес забор
Спасая дочь, остался без квартиры. Красноярцы за сутки собрали миллион просящему милостыню дедушке
Положите в горячую воду. Красноярцам рассказали верный способ выбрать хорошую красную икру к Новому году
Глава Красноярска Сергей Ерёмин за конфету рассказал новогодний стишок Снегурочке
В Красноярске ищут сутенера, который торговал проститутками в массажном салоне
Цветы Поздеева и лазерное шоу: в сквере Сурикова откроется необычная выставка
Плата за детские сады в Красноярске с нового года вырастет на 64 рубля
Приютский пес Мишка устроился охранником на автостоянку и нашел хозяев другим бездомным собакам
В центре Красноярска водитель Яндекс.Такси сбил пешехода и отвез домой
В новогоднюю ночь в Красноярске будут работать 14 автобусов
В зоне прилета аэропорта Красноярска открыли второй по счету duty free