2019-12-24T09:40:15+03:00
Общество

Положите в горячую воду. Красноярцам рассказали верный способ выбрать хорошую красную икру к Новому году

Секретами правильного выбора поделился Роспотребнадзор
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Икру лучше покупать в проверенных местахИкру лучше покупать в проверенных местахФото: Мария ЛЕНЦ
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Красная икра – как известно непременное украшение любого новогоднего стола. Идет и в традиционные бутерброды, и в салаты – в качестве «вишенки на торте», и в канапе. Семга, форель, кета - икра любой красной рыбы и красна, и вкусна. Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как не прогадать с покупкой икры, а выбрать зернистую и отборную. Итак, главный совет специалистов – не берите икру с рук или в местах несанкционированной торговли. Можете получить не только плохой по качеству продукт, но и отравление. Стоит оно того? Конечно, нет.

Обратите внимание на упаковку, советует ТВК:

– на этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

– маркировка на жестяной банке должна содержать дату изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Важно: надпись должна быть «выбита» изнутри;

– в состав икры не должна входить пищевая добавка Е-239 (уротропин) – она запрещена в России;

– настоящие икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки «сдувшиеся», скорее всего, икру уже размораживали;

– натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, а оболочка искусственных икринок более жесткая.

Кстати, банка с икрой не должна булькать – и вообще никаких звуков издавать не должна. Верный способ проверить, натуральная ли икра – положить пару икринок в горячую воду. Если икра настоящая, она побелеет и опустится на дно, искусственная – просто растворится.

Если обратили внимание на нарушение, то звоните на горячую линию Роспотребнадзора по Красноярскому краю: 8(391)226 89 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Положите в горячую воду. Красноярцам рассказали верный способ выбрать хорошую красную икру к Новому году
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