2019-12-24T08:59:22+03:00
Общество

Глава Красноярска Сергей Ерёмин за конфету рассказал новогодний стишок Снегурочке

Говорит, не зря учил
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Снегурочка поделилась конфетой с мэромСнегурочка поделилась конфетой с мэромФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Глава Красноярска Сергей Еремин побывал на городских елках. Осматривал самые необычные и нарядные - фестивальные, на проекте «Арт-елка». А на одной даже новогоднюю конфету получил от Снегурочки. Не бесплатно – за стишок. Говорит, не зря учил.

eremin__krskeremin__krsk
Арт-елка в Красноярске
981 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Во время прогулки по центру города посетил необычную елку, - написал в своем Инстаграм глава Красноярска. - настоящий дом Деда Мороза. Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве.

Стихотворение мэр на днях разучивал со своими дочками – оно и пригодилось в ответственный момент, когда вопрос встал ребром. Елка, к слову, действительно очень необычная, что и отметил Сергей Еремин.

- Эта елка – одна из самых необычных в городе. Есть и еще 10 неординарных новогодних красавиц создали в рамках фестиваля «Арт-елка», - добавил Сергей Ерёмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Положите в горячую воду. Красноярцам рассказали верный способ выбрать хорошую красную икру к Новому году
Глава Красноярска Сергей Ерёмин за конфету рассказал новогодний стишок Снегурочке
В Красноярске ищут сутенера, который торговал проститутками в массажном салоне
Цветы Поздеева и лазерное шоу: в сквере Сурикова откроется необычная выставка
Плата за детские сады в Красноярске с нового года вырастет на 64 рубля
Приютский пес Мишка устроился охранником на автостоянку и нашел хозяев другим бездомным собакам
В центре Красноярска водитель Яндекс.Такси сбил пешехода и отвез домой
В новогоднюю ночь в Красноярске будут работать 14 автобусов
В зоне прилета аэропорта Красноярска открыли второй по счету duty free
В Красноярске снова ввели режим «черного неба»: город затянуло едкой дымкой
В Красноярске за 2 миллиона рублей продают символ на Стрелке, башню «КатэкНИИуголь»
В Туве дети подожгли пятиэтажку: пожарные вывели из огня 15 человек
Губернатор Красноярского края: «Решения по строительству метро в Красноярске пока нет»
Как прошел год рекордов Tele2 в Красноярском крае
В Красноярском крае отец спрятал 4-летнюю дочь между сидениями автомобиля
В Красноярске чиновника, «кошмарившего» владельцев павильонов, оставили на Новый год в СИЗО
В Центральном районе Красноярска подвели итоги, сколько за год снесли павильонов
Три главных события уходящего года в Красноярске: Универсиада, рекордный урожай и успешное управление средствами бюджета
Красноярский футбольный клуб «Енисей» побывал в гостях в Канском детском доме
В Красноярск доставили иностранца, 8 лет назад убившего случайную подругу
В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку
В Красноярске закончили благоустройство второй очереди эко-парка «Гремячая грива»
Из Красноярска в Крым можно улететь по льготным тарифам – за 7 тысяч рублей
ДТП в Красноярске: ночной гонщик разбил две иномарки и сбежал
Нашествие свиристелей заметили в Красноярске
В Красноярске бездомному пациенту нашли крышу над головой
В Красноярске пострадавшая пассажирка троллейбуса получила 100 тысяч рублей компенсации
Опасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашли
Красноярская полиция разыскивает горожан, пострадавших при оформлении кредитов