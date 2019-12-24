Глава Красноярска Сергей Ерёмин за конфету рассказал новогодний стишок Снегурочке

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-24T08:59:22+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин побывал на городских елках. Осматривал самые необычные и нарядные - фестивальные, на проекте «Арт-елка». А на одной даже новогоднюю конфету получил от Снегурочки. Не бесплатно – за стишок. Говорит, не зря учил.

eremin__krsk Арт-елка в Красноярске

- Во время прогулки по центру города посетил необычную елку, - написал в своем Инстаграм глава Красноярска. - настоящий дом Деда Мороза. Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве.

Стихотворение мэр на днях разучивал со своими дочками – оно и пригодилось в ответственный момент, когда вопрос встал ребром. Елка, к слову, действительно очень необычная, что и отметил Сергей Еремин.

- Эта елка – одна из самых необычных в городе. Есть и еще 10 неординарных новогодних красавиц создали в рамках фестиваля «Арт-елка», - добавил Сергей Ерёмин.

ИСТОЧНИК KP.RU