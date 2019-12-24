В Красноярске ищут сутенера, который торговал проститутками в массажном салоне

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-24T08:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

За вывеской салона массажа в Октябрьском районе Красноярска долгое время скрывался сутенер, а массажистки оказывали интимные услуги за деньги. Об этом рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник. Работал салон «Чайная роза» на Телевизорной и пользовался спросом, но в начале ноября его прикрыли. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК России (Организация занятия проституцией).

Действовал сутенер по стандартной схеме: принимал от клиентов заказы, предоставлял девушек, оказывающих услуги сексуального характера. Потом через посредника получал оплату, часть денег отдавал проституткам, остальное оставлял себе и тратил на личные нужды.

В данный момент полиция устанавливает, кто именно организовал проституток. Пока сутенер не установлен, его ищут. Организатору грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU