2019-12-24T08:35:16+03:00
Происшествия

В Красноярске ищут сутенера, который торговал проститутками в массажном салоне

Деньги сутенер получал через посредников, а часть прибыли отдавал «массажисткам» [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Часть прибыли доставалась проституткам, часть - сутенеруЧасть прибыли доставалась проституткам, часть - сутенеруФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За вывеской салона массажа в Октябрьском районе Красноярска долгое время скрывался сутенер, а массажистки оказывали интимные услуги за деньги. Об этом рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник. Работал салон «Чайная роза» на Телевизорной и пользовался спросом, но в начале ноября его прикрыли. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК России (Организация занятия проституцией).

Действовал сутенер по стандартной схеме: принимал от клиентов заказы, предоставлял девушек, оказывающих услуги сексуального характера. Потом через посредника получал оплату, часть денег отдавал проституткам, остальное оставлял себе и тратил на личные нужды.

В данный момент полиция устанавливает, кто именно организовал проституток. Пока сутенер не установлен, его ищут. Организатору грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Положите в горячую воду. Красноярцам рассказали верный способ выбрать хорошую красную икру к Новому году
Глава Красноярска Сергей Ерёмин за конфету рассказал новогодний стишок Снегурочке
В Красноярске ищут сутенера, который торговал проститутками в массажном салоне
Цветы Поздеева и лазерное шоу: в сквере Сурикова откроется необычная выставка
Плата за детские сады в Красноярске с нового года вырастет на 64 рубля
Приютский пес Мишка устроился охранником на автостоянку и нашел хозяев другим бездомным собакам
В центре Красноярска водитель Яндекс.Такси сбил пешехода и отвез домой
В новогоднюю ночь в Красноярске будут работать 14 автобусов
В зоне прилета аэропорта Красноярска открыли второй по счету duty free
В Красноярске снова ввели режим «черного неба»: город затянуло едкой дымкой
В Красноярске за 2 миллиона рублей продают символ на Стрелке, башню «КатэкНИИуголь»
В Туве дети подожгли пятиэтажку: пожарные вывели из огня 15 человек
Губернатор Красноярского края: «Решения по строительству метро в Красноярске пока нет»
Как прошел год рекордов Tele2 в Красноярском крае
В Красноярском крае отец спрятал 4-летнюю дочь между сидениями автомобиля
В Красноярске чиновника, «кошмарившего» владельцев павильонов, оставили на Новый год в СИЗО
В Центральном районе Красноярска подвели итоги, сколько за год снесли павильонов
Три главных события уходящего года в Красноярске: Универсиада, рекордный урожай и успешное управление средствами бюджета
Красноярский футбольный клуб «Енисей» побывал в гостях в Канском детском доме
В Красноярск доставили иностранца, 8 лет назад убившего случайную подругу
В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку
В Красноярске закончили благоустройство второй очереди эко-парка «Гремячая грива»
Из Красноярска в Крым можно улететь по льготным тарифам – за 7 тысяч рублей
ДТП в Красноярске: ночной гонщик разбил две иномарки и сбежал
Нашествие свиристелей заметили в Красноярске
В Красноярске бездомному пациенту нашли крышу над головой
В Красноярске пострадавшая пассажирка троллейбуса получила 100 тысяч рублей компенсации
Опасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашли
Красноярская полиция разыскивает горожан, пострадавших при оформлении кредитов