Цветы Поздеева и лазерное шоу: в сквере Сурикова откроется необычная выставка
Организаторы выставки «24 букета» в сквере Сурикова в Красноярске нашли необычное решение для экспозиции. Мало того, что работы красноярского живописца можно будет увидеть под открытым небом, так посетителей ждет еще и лазерное шоу. А сами экспонаты будут подсвечены иллюминацией, сообщили в администрации Красноярска. К слову, открытие уже через два дня и именно на нем будет организовано лазерное шоу.
Сами экспонаты, оформленные цитатами художника, уже установлены в недавно отремонтированном сквере Сурикова – по всей территории.
Когда открытие?
Выставка начнет работу 26 декабря в 18.00. Организаторы говорят, что лазерное шоу оживит картины художника-авангардиста.
СПРАВКА «КП»
Андрей Поздеев — знаменитый сибирский художник-авангардист, работы которого представлены в ведущих музеях мира, в частности в Третьяковской галерее и в Русском музее. Родился художник в Красноярском крае, в поселке Нижний Ингаш. Пик популярности Поздеева пришелся на 80-е годы.
ИСТОЧНИК KP.RU