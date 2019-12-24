Цветы Поздеева и лазерное шоу: в сквере Сурикова откроется необычная выставка

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-24T07:58:32+03:00

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Организаторы выставки «24 букета» в сквере Сурикова в Красноярске нашли необычное решение для экспозиции. Мало того, что работы красноярского живописца можно будет увидеть под открытым небом, так посетителей ждет еще и лазерное шоу. А сами экспонаты будут подсвечены иллюминацией, сообщили в администрации Красноярска. К слову, открытие уже через два дня и именно на нем будет организовано лазерное шоу.

Сами экспонаты, оформленные цитатами художника, уже установлены в недавно отремонтированном сквере Сурикова – по всей территории.

Когда открытие?

Выставка начнет работу 26 декабря в 18.00. Организаторы говорят, что лазерное шоу оживит картины художника-авангардиста.

СПРАВКА «КП»

Андрей Поздеев — знаменитый сибирский художник-авангардист, работы которого представлены в ведущих музеях мира, в частности в Третьяковской галерее и в Русском музее. Родился художник в Красноярском крае, в поселке Нижний Ингаш. Пик популярности Поздеева пришелся на 80-е годы.

ИСТОЧНИК KP.RU