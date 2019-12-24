2019-12-24T07:26:46+03:00
Общество

Плата за детские сады в Красноярске с нового года вырастет на 64 рубля

Мэр города Сергей Еремин подписал постановление
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Плата вырастет на 64 рубляПлата вырастет на 64 рубляФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с нового года родители будут больше платить за детский сад малыша. Постановление об увеличении стоимости подписал глава Красноярска Сергей Еремин. Для сравнения: сейчас стоимость пребывания в детсаду ребенка от 3 до 7 лет составляет 1 641 рубль, с нового года будет - 1705 рублей. То есть на 64 рубля больше.

В ясельных группах (до 3 лет) плата за пребывание также увеличится – 1 444 рубля ежемесячно. Что касается малышей, которые ходят не на полный день, в группы кратковременного пребывания, то их родители будут отдавать за это 511 рублей.

Напомним, что стоимость пребывания ребенка в детсаду власти города увеличивают ежегодно. Однако ранее цена увеличивалась несколько меньше. К примеру, в прошлом году – на 35 рублей. В этом же – увеличение вдвое. Что касается структуры оплаты, то большая часть денег уходит на еду – 86 процентов, также в стоимость входит присмотр и финансовые нужды садиков. Также отметим, что рыночная стоимость содержания ребенка в муниципальном садике значительно выше – эти траты гасит бюджет Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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