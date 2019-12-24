В центре Красноярска водитель Яндекс.Такси сбил пешехода и отвез домой
Водитель Яндекс. Такси сбил женщину на пешеходном переходе в центре Красноярска. Наезд на человека случился на пересечении улиц Ады Лебедевой и Перенсона, сообщает паблик ЧП-Красноярск.
Водитель Яндекс.Такси сбил пешехода.Видео: ЧП - Красноярск
После аварии мужчина выскочил из машины и подбежал к сбитой женщине. Та была испугана, однако чувствовала себя на первый взгляд нормально. И тогда водитель решил избежать проблем с ГИБДД - просто отвез пострадавшую домой. Однако каждый школьник знает, что данный поступок называется по-другому - скрылся с места ДТП. Оправившись от шока через пару часов, женщина почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к медикам. Теперь водителю популярного сервиса грозит арест, либо лишение прав. В ГИБДД разбираются с этой аварией.
ИСТОЧНИК KP.RU