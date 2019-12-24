В центре Красноярска водитель Яндекс.Такси сбил пешехода и отвез домой

СЕГОДНЯ 06:13 2019-12-24T06:13:51+03:00

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Водитель Яндекс. Такси сбил женщину на пешеходном переходе в центре Красноярска. Наезд на человека случился на пересечении улиц Ады Лебедевой и Перенсона, сообщает паблик ЧП-Красноярск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751356" frameborder="0"></iframe> Водитель Яндекс.Такси сбил пешехода.Видео: ЧП - Красноярск

После аварии мужчина выскочил из машины и подбежал к сбитой женщине. Та была испугана, однако чувствовала себя на первый взгляд нормально. И тогда водитель решил избежать проблем с ГИБДД - просто отвез пострадавшую домой. Однако каждый школьник знает, что данный поступок называется по-другому - скрылся с места ДТП. Оправившись от шока через пару часов, женщина почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к медикам. Теперь водителю популярного сервиса грозит арест, либо лишение прав. В ГИБДД разбираются с этой аварией.

ИСТОЧНИК KP.RU