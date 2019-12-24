2019-12-24T05:55:06+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Красноярске будут работать 14 автобусов

Стоимость проезда не изменится - 26 рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Стоимость проезда останется прежнейСтоимость проезда останется прежнейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В новогоднюю ночь красноярцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, сообщают Городские новости. Как рассказали в мэрии Красноярска движение автобусов поменяется: все они будут курсировать от острова Татышев, что, в общем-то, логично, ведь здесь будет работать главная елка Красноярска. Без проблем добраться до нее или, наоборот, уехать можно будет до 04.00 утра. Ходить автобусы будут каждые полчаса.

Добавим, что в новогоднюю ночь вахту держать будут всего 14 автобусов. На маршруты выйдут автобусы: №№7а (Северный – ДК «Кировский»), 12а (СФУ), 19а (Свердловская), 23а (ЛДК), 27а (Водников), 32а (3-я Дальневосточная), 52а (Мясокомбинат), 53а (Ветлужанка), 60а (автовокзал «Восточный»), 61а (Солнечный), 61б (автостоянка), 63а (Академгородок), 71а (пос. ГЭС), 98а (Спортзал).

Подробнее о том, как буду будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, узнать можно в салонах маршруток, на сайте «Красноярскгортранса» и на остановке Остров Татышев. Добавим, что стоимость проезда в праздничную ночь не изменится – также 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Положите в горячую воду. Красноярцам рассказали верный способ выбрать хорошую красную икру к Новому году
Глава Красноярска Сергей Ерёмин за конфету рассказал новогодний стишок Снегурочке
В Красноярске ищут сутенера, который торговал проститутками в массажном салоне
Цветы Поздеева и лазерное шоу: в сквере Сурикова откроется необычная выставка
Плата за детские сады в Красноярске с нового года вырастет на 64 рубля
Приютский пес Мишка устроился охранником на автостоянку и нашел хозяев другим бездомным собакам
В центре Красноярска водитель Яндекс.Такси сбил пешехода и отвез домой
В новогоднюю ночь в Красноярске будут работать 14 автобусов
В зоне прилета аэропорта Красноярска открыли второй по счету duty free
В Красноярске снова ввели режим «черного неба»: город затянуло едкой дымкой
В Красноярске за 2 миллиона рублей продают символ на Стрелке, башню «КатэкНИИуголь»
В Туве дети подожгли пятиэтажку: пожарные вывели из огня 15 человек
Губернатор Красноярского края: «Решения по строительству метро в Красноярске пока нет»
Как прошел год рекордов Tele2 в Красноярском крае
В Красноярском крае отец спрятал 4-летнюю дочь между сидениями автомобиля
В Красноярске чиновника, «кошмарившего» владельцев павильонов, оставили на Новый год в СИЗО
В Центральном районе Красноярска подвели итоги, сколько за год снесли павильонов
Три главных события уходящего года в Красноярске: Универсиада, рекордный урожай и успешное управление средствами бюджета
Красноярский футбольный клуб «Енисей» побывал в гостях в Канском детском доме
В Красноярск доставили иностранца, 8 лет назад убившего случайную подругу
В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку
В Красноярске закончили благоустройство второй очереди эко-парка «Гремячая грива»
Из Красноярска в Крым можно улететь по льготным тарифам – за 7 тысяч рублей
ДТП в Красноярске: ночной гонщик разбил две иномарки и сбежал
Нашествие свиристелей заметили в Красноярске
В Красноярске бездомному пациенту нашли крышу над головой
В Красноярске пострадавшая пассажирка троллейбуса получила 100 тысяч рублей компенсации
Опасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашли
Красноярская полиция разыскивает горожан, пострадавших при оформлении кредитов