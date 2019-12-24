В новогоднюю ночь в Красноярске будут работать 14 автобусов

СЕГОДНЯ 05:55 2019-12-24T05:55:06+03:00

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В новогоднюю ночь красноярцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, сообщают Городские новости. Как рассказали в мэрии Красноярска движение автобусов поменяется: все они будут курсировать от острова Татышев, что, в общем-то, логично, ведь здесь будет работать главная елка Красноярска. Без проблем добраться до нее или, наоборот, уехать можно будет до 04.00 утра. Ходить автобусы будут каждые полчаса.

Добавим, что в новогоднюю ночь вахту держать будут всего 14 автобусов. На маршруты выйдут автобусы: №№7а (Северный – ДК «Кировский»), 12а (СФУ), 19а (Свердловская), 23а (ЛДК), 27а (Водников), 32а (3-я Дальневосточная), 52а (Мясокомбинат), 53а (Ветлужанка), 60а (автовокзал «Восточный»), 61а (Солнечный), 61б (автостоянка), 63а (Академгородок), 71а (пос. ГЭС), 98а (Спортзал).

Подробнее о том, как буду будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, узнать можно в салонах маршруток, на сайте «Красноярскгортранса» и на остановке Остров Татышев. Добавим, что стоимость проезда в праздничную ночь не изменится – также 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU