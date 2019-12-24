2019-12-24T04:49:01+03:00
Общество

В Красноярске снова ввели режим «черного неба»: город затянуло едкой дымкой

Этому способствует безветренная погода
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Объявлен режим НМУОбъявлен режим НМУФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске вновь введен режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий). Метеорологи предупредили об установлении в городе безветренной погоды, которая способствует накоплению в воздухе вредных веществ. По условиям, крупные предприятия должны на это время снизить количество вредных выбросов.

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Загрязнение в Красноярске
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G данным независимых экологов портала Nebo.community, в некоторых районах города ситуация особенно тяжелая.

- На нескольких постах наблюдения уже превышена норма разовой ПДК, а вот у государственного мониторинга все в пределах нормы, - приводят экологи для сравнения свои данные и данные счетчиков минэкологии, которые также установлены по всему Красноярску. Эти счетчики действительно большого загрязнения не фиксируют.

Норма превышена на правобережье и в районе Солонцов. Непросто и в центре, а также на Взлетке. Предварительно, - режим будет действовать до 19 часов вторника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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