В Красноярске снова ввели режим «черного неба»: город затянуло едкой дымкой
В Красноярске вновь введен режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий). Метеорологи предупредили об установлении в городе безветренной погоды, которая способствует накоплению в воздухе вредных веществ. По условиям, крупные предприятия должны на это время снизить количество вредных выбросов.
G данным независимых экологов портала Nebo.community, в некоторых районах города ситуация особенно тяжелая.
- На нескольких постах наблюдения уже превышена норма разовой ПДК, а вот у государственного мониторинга все в пределах нормы, - приводят экологи для сравнения свои данные и данные счетчиков минэкологии, которые также установлены по всему Красноярску. Эти счетчики действительно большого загрязнения не фиксируют.
Норма превышена на правобережье и в районе Солонцов. Непросто и в центре, а также на Взлетке. Предварительно, - режим будет действовать до 19 часов вторника.
ИСТОЧНИК KP.RU