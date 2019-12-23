В Красноярске за 2 миллиона рублей продают символ на Стрелке, башню «КатэкНИИуголь»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-23T15:44:26+03:00

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Один из символов Красноярска, легендарную «свечку» на Стрелке, выставили на продажу. Объявление можно найти на сайте «Авито» в интернете. И стоит здание, если верить указанной информации, всего 2 миллиона рублей. Чем не заманчивое предложение, которым заходят воспользоваться многие.

На самом деле это условная цена, которую риэлторы оказали, чтобы соответствовать условиям сайта. На самом деле цена может быть в десятки раз больше. Судите сами: 30 этажей, из которых 1 – подземный. 39 тысяч квадратных метров площади, 6 скоростных лифтов, в том числе 1 пожарный. Все коммуникации подведены, договор на подключение электроэнергии есть. Снаружи здание застеклено полностью. Единственное, чего не хватает, это внутренней отделки помещений. «Свечку» можно использовать и как отель, и как офисный центр.

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«КатэкНИИуголь». Или просто башня на Стрелке. Ее изначальный архитектурный облик многие помнят, он был уникален, он стал символом города, доставшимся от советской эпохи. Башню часто рисовали художники. А фотографы находили лазейки и проникали внутрь, чтобы подняться на вершину и сделать потрясающие кадры с высоты на исторический центр города. Красноярцы так привыкли к этой башне, что теперь с трудом представляют, каково это, если бы ее не было (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU