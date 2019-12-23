2019-12-23T14:50:11+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края: «Решения по строительству метро в Красноярске пока нет»

Предварительная стоимость проекта – 65 млрд рублей
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Предварительная стоимость метро в Красноярске – 65 млрд рублейПредварительная стоимость метро в Красноярске – 65 млрд рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Усс на своей традиционной декабрьской пресс-конференции сообщил, что проект строительства метро в Красноярске подготовлен и передан на утверждение в Москву.

- В середине года мы получили из федерального бюджета 1 млрд рублей на проектирование метро в Красноярске. Освоить эти средства нужно было до конца года. Это сверхнапряженная задача.

Сейчас подготовленные документы переданы на федеральный уровень и там нам должны сказать – как подрядчик выполнил свою работу.

Если проект будет одобрен, мы будем ставить вопрос о федеральном финансировании. Стоимость строительства метро по предварительной оценке составляет 65 млрд рублей. Если все будет хорошо, то в следующем году можно начать строительство первой ветки.

Строительство метро в Красноярске - наша мечта. Мы последовательно идет к этому проекту. Только создав альтернативу, можно ограничить доступ автотранспорта в центре города.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске за 2 миллиона рублей продают символ на Стрелке, башню «КатэкНИИуголь»
В Туве дети подожгли пятиэтажку: пожарные вывели из огня 15 человек
Губернатор Красноярского края: «Решения по строительству метро в Красноярске пока нет»
Как прошел год рекордов Tele2 в Красноярском крае
В Красноярском крае отец спрятал 4-летнюю дочь между сидениями автомобиля
В Красноярске чиновника, «кошмарившего» владельцев павильонов, оставили на Новый год в СИЗО
В Центральном районе Красноярска подвели итоги, сколько за год снесли павильонов
Три главных события уходящего года в Красноярске: Универсиада, рекордный урожай и успешное управление средствами бюджета
Красноярский футбольный клуб «Енисей» побывал в гостях в Канском детском доме
В Красноярск доставили иностранца, 8 лет назад убившего случайную подругу
В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку
В Красноярске закончили благоустройство второй очереди эко-парка «Гремячая грива»
Из Красноярска в Крым можно улететь по льготным тарифам – за 7 тысяч рублей
ДТП в Красноярске: ночной гонщик разбил две иномарки и сбежал
Нашествие свиристелей заметили в Красноярске
В Красноярске бездомному пациенту нашли крышу над головой
В Красноярске пострадавшая пассажирка троллейбуса получила 100 тысяч рублей компенсации
Опасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашли
Красноярская полиция разыскивает горожан, пострадавших при оформлении кредитов