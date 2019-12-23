Губернатор Красноярского края: «Решения по строительству метро в Красноярске пока нет»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-23T14:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Александр Усс на своей традиционной декабрьской пресс-конференции сообщил, что проект строительства метро в Красноярске подготовлен и передан на утверждение в Москву.

- В середине года мы получили из федерального бюджета 1 млрд рублей на проектирование метро в Красноярске. Освоить эти средства нужно было до конца года. Это сверхнапряженная задача.

Сейчас подготовленные документы переданы на федеральный уровень и там нам должны сказать – как подрядчик выполнил свою работу.

Если проект будет одобрен, мы будем ставить вопрос о федеральном финансировании. Стоимость строительства метро по предварительной оценке составляет 65 млрд рублей. Если все будет хорошо, то в следующем году можно начать строительство первой ветки.

Строительство метро в Красноярске - наша мечта. Мы последовательно идет к этому проекту. Только создав альтернативу, можно ограничить доступ автотранспорта в центре города.