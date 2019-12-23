2019-12-23T14:45:45+03:00
Общество

Как прошел год рекордов Tele2 в Красноярском крае

Миллион «историй» на универсиаде, подарки на выбор, кинолужайка – подводим итоги минувшего 2019-го
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой Tele2Фото предоставлено пресс-службой Tele2
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Главным событием года для многих компаний стала зимняя универсиада. За десять дней только в сети Tele2 пользователи из 58 регионов России и 33 стран мира, приехавшие в край, чтобы посмотреть на спортивные состязания, потребили почти 30 Тб интернет-трафика, что сопоставимо с миллионом загруженных в Instagram «историй» (stories).

Кстати, инфраструктуру на некоторых объектах строили «с нуля» и с многократным запасом. Например, в многофункциональном комплексе «Арене. Север» создана сеть из 7-секторной базовой станции и более чем 70 антенн, соединенных 5 километрами фидерного кабеля, которые обеспечили доступность связи для 45 тысяч болельщиков. В аэропорту Красноярск - 10-секторная базовая станция, порядка 100 антенн и около 8 000 м фидерного кабеля. Для сравнения: для стандартной базовой станции мобильной связи обычно используется три антенны и пять метров фидерного кабеля.

Еще один важный для красноярцев проект - Лужайка «Каменки». На летнем фестивале, благодаря мобильному скоростному интернету, гости сами могли решать – какое кино и когда смотреть. Конструкция, которая служила летним кинотеатром «Каменки», стала подарком Tele2 этому популярному в Красноярске культурному пространству. Сейчас здесь проходят спортивные тренировки, выступления музыкантов, различные мастер-классы на свежем воздухе.

А новогодние подарки абонентам Tele2 в этом году предлагаются на выбор: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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