2019-12-23T14:37:14+03:00
Общество

В Красноярском крае отец спрятал 4-летнюю дочь между сидениями автомобиля

Не помогло: инспекторы ГИБДД нашли и оштрафовали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае отец спрятал 4-летнюю дочь между сидениями автомобиля. Фото: пресс-служба ГИБДДВ Красноярском крае отец спрятал 4-летнюю дочь между сидениями автомобиля. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Богучанском районе края дорожные инспекторы проводят «Декаду дорожной безопасности детей». Останавливают автомобили, проверяют, есть ли там маленькие пассажиры и как они провозятся – в детских удерживающих устройствах или с нарушениями.

Накануне остановили автомобиль, в салоне которого при осмотре нашли 4-летнюю девочку. Ребенок лежал в задней части салона, прямо на полу между сидениями. Когда ее вытащили, она по-детски наивно рассказала, что ее попросил об этом отец. В машине не было детского кресла, мужчина завидел патруль ДПС и приказал дочери спрятаться.

- Сотрудники ГИБДД провели с родителем-водителем профилактическую беседу, где присоединилась малышка, вместе с полицейскими она также попросила: «Папа, пристегни меня!» - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края.

Всего в результате рейда в Богучанском районе было оштрафовано 8 водителей за нарушения правил перевозки детей. Штраф составляет 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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