В Красноярске чиновника, «кошмарившего» владельцев павильонов, оставили на Новый год в СИЗО
В Красноярске чиновнику администрации Ленинского района Виталию Иванову продлили срок ареста в СИЗО. Его подозревают в получении взятки, однако среди продавцов и владельцев павильонов о нем отзываются так: «кошмарил». В прошлом году, когда город повсеместно очищали от незаконных временных сооружений, Иванов приходил в магазины, проводил по собственной инициативе проверки, хамил и запугивал владельцев.
В Красноярске чиновник устраивал проверки в магазинах.Подробности: http://www.tvk6.ru/publications/news/36814/
Задержали начальника отдела недвижимости и земельных отношений Ленинского района осенью этого года, сообщает «ТВК Красноярск». По версии следствия он потребовал у предпринимателя 150 тысяч рублей взамен на то, чтобы не сносить его павильон. Также его обвиняют в хранении незарегистрированного оружия. Сам он всю вину отрицает, а оружие и вовсе списывает на жену.
Добавим, что слушания по делу Виталия Иванова уже завершены, приговор вынесут позже, арест продлили до 23 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU