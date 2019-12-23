В Красноярске чиновника, «кошмарившего» владельцев павильонов, оставили на Новый год в СИЗО

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-23T13:49:01+03:00

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В Красноярске чиновнику администрации Ленинского района Виталию Иванову продлили срок ареста в СИЗО. Его подозревают в получении взятки, однако среди продавцов и владельцев павильонов о нем отзываются так: «кошмарил». В прошлом году, когда город повсеместно очищали от незаконных временных сооружений, Иванов приходил в магазины, проводил по собственной инициативе проверки, хамил и запугивал владельцев.

В Красноярске чиновник устраивал проверки в магазинах.Подробности: http://www.tvk6.ru/publications/news/36814/

Задержали начальника отдела недвижимости и земельных отношений Ленинского района осенью этого года, сообщает «ТВК Красноярск». По версии следствия он потребовал у предпринимателя 150 тысяч рублей взамен на то, чтобы не сносить его павильон. Также его обвиняют в хранении незарегистрированного оружия. Сам он всю вину отрицает, а оружие и вовсе списывает на жену.

Добавим, что слушания по делу Виталия Иванова уже завершены, приговор вынесут позже, арест продлили до 23 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU