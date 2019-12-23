2019-12-23T13:50:08+03:00
Общество

В Центральном районе Красноярска подвели итоги, сколько за год снесли павильонов

Незаконных временных строений оказалось 159
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Центральном районе Красноярске подвели итоги, сколько за год снесли павильонов. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Центральном районе Красноярске подвели итоги, сколько за год снесли павильонов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В администрации Центрального района подвели итоги борьбы с незаконными временными сооружениями. Получилась цифра 159 – столько было демонтировано павильонов, киосков и контейнеров в течение 2019 года. Более половины снесенных объектов, конкретно – 105, оказались коммерческими.

В этом году чистили участки в районе улицы Республики, 43, территорию Центрального парка, переход на набережную по Дубровинского, 45а (знаменитая колоннада) и территорию в районе кладбища «Бадалык». Еще 54 объекта – это те или иные некоммерческие объекты, которые были размещены без разрешительных документов, сообщают «Городские новости».

К слову, принудительно пришлось снести только 29 сооружений из 159, собственники остальных сделали это добровольно. На освободившихся местах идет благоустройство. По словам Вадима Войцеховского, руководителя района, к центру города предъявляются особые требования, поэтому все торговые точки здесь должны выглядеть достойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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