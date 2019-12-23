Три главных события уходящего года в Красноярске: Универсиада, рекордный урожай и успешное управление средствами бюджета

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-23T13:25:20+03:00

Александр Усс подвел итоги 2019 года в Красноярске и крае

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Губернатор Александр Усс на своей традиционной декабрьской пресс-конференции назвал три главных, с его точки зрения, события 2019 года в Красноярском крае.

- Все они, как не странно начинаются на букву «У»: Это Универсиада, рекордный урожай и управление финансами.

Подготовка и проведение зимней Универсиады-2019 стало большим испытанием и для страны, и для всех красноярцев. Результат - она признана зарубежными экспертами лучшей за все время проведения таких соревнований.

Для нас это не столько спортивное достижение, сколько доказательство того, что красноярцы способны работать по самому высшему стандарту по всем направлениям.

В первую очередь, это касается нашего строительного комплекса. Многие объекты Универсиады отвечают самым строгим международным требованиям и были признаны лучшими в своем классе.

Также стоит особо отметить внешнее оформление - это и телевизионные заставки, и рекламные щиты, и многое другое, что создавало образ Универсиады. В итоге проект «Лицо Универсиады» был признан лучшим дизайнерским проектом Европе в 2019 году.

И самое главное – после Универсиады у нас появилась возможность стать центром зимних видов спорта не только в России, но по некоторым направлениям и для всего мира.

Второе наше достижение – рекордный урожай. 15 лет подряд Красноярский край сохраняет лидерство по урожайности в Сибирском федеральном округе. В этом году мы лучшие по этому показателю от Урала до Дальнего Востока.

Это свидетельство высокой аграрной культуры в нашем регионе: использование передовых технологий, кадровый потенциал, наши инвестиции в будущее АПК.

И наконец, финансы. Красноярский край вошел в пятерку лучших в России по бюджетным показателям – это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и мы. Красноярский край по итогам уходящего года получил порядка 40 млрд рублей дополнительных доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU