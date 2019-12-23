Красноярский футбольный клуб «Енисей» побывал в гостях в Канском детском доме

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-23T12:47:05+03:00

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Красноярский футбольный клуб «Енисей» в третий раз навестил воспитанников Канского детского дома. Это уже стало доброй предновогодней традицией.

Сначала почетных гостей провели с экскурсией по своему музею. Им показали интересный экспонат – футболку лондонского «Арсенала» с подписью легендарного тренера Арсена Венгера и экс-вратаря сборной Чехии Петра Чеха. Также в музее есть грамота на имя воспитанника детдома Евгения Борисенко, который выиграл путевку в детский футбольный лагерь «Аякс» (Нидерланды).

- В фильме «Ирония судьбы» у героев была традиция каждый год ходить в баню. У нашего клуба есть традиция ближе к Новому году приезжать в Канский детский дом. Нам нравится сюда приезжать, потому что ребята здесь любят футбол и умеют играть, – рассказал спортивный директор клуба Денис Петровский.

Воспитанники детдома получили от клуба в подарок шарфы «Енисея», которые ограниченной серией были выпущены к кубковому матчу против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Затем футболист Александр Харитонов провел для детей разминку и команда «Енисея» сыграла ними товарищеский матч.

ИСТОЧНИК KP.RU