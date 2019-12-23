2019-12-23T11:48:02+03:00
Общество

В Красноярске закончили благоустройство второй очереди эко-парка «Гремячая грива»

Там появились лавочки, навигация и две смотровые площадки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске закончили благоустройство второй очереди эко-парка «Гремячая грива». Фото: Юлия ВерхушинаВ Красноярске закончили благоустройство второй очереди эко-парка «Гремячая грива». Фото: Юлия Верхушина
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«Гремячая грива» превратилась в любимое место прогулок и отдыха красноярцев на левобережье. Сюда влечет уникальный ландшафт, безопасность и близость, ведь находится она в черте города. Первую очередь эко-парка открыли в октябре 2018 года, его площадь занимает всего 60 гектаров.

А вот вторая очередь – это совсем другая, сообщает в своем «Инстаграме» глава агентства по туризму края Юлия Верхушина. Она занимает около 1300 гектаров, на обустройство было потрачено около 44 миллионов рублей. Вмешательство в природу – самая малость, чтобы добавить комфорта для гуляющих – тропинки, лавочки, навигация, палаточный городок и солнечный солярий. Частично осветили территорию, построили переход через овраг и две смотровые площадки.

Несмотря на то, что официальное открытие назначено на 20 января, гулять там можно уже сейчас. Начинается тропа в районе Академии биатлона, на повороте спортивного маршрута к оврагу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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