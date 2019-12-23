Из Красноярска в Крым можно улететь по льготным тарифам – за 7 тысяч рублей
Из Красноярска в Крым в следующем году можно будет улететь по льготным тарифам. Такую возможность предоставляет «Аэрофлот». Субсидированные билеты в Симферополь уже поступили в продажу. Льготный период – с 30 марта по 24 октября 2020 года. Периодичность полета – 4 раза в неделю, стоимость билета в эконом-классе – 7 тысяч рублей. Между Красноярском и Симферополем будет курсировать Boeing 737-800 вместимостью 190 пассажиров.
Однако льготной ценой могут воспользоваться не все, предупредили в краевом минтрансе, а только следующие категории пассажиров:
- пассажиры со статусом многодетной семьи
- инвалиды I группы, а также один сопровождающий его пассажир
- инвалиды с детства II и III группы
- пассажир, сопровождающий ребенка-инвалида
- молодежь в возрасте до 23 лет
- женщины старше 55 лет
- мужчины старше 60 лет.
Чтобы приобрести билет, необходимо обратиться в авиакассу и предъявить документы, дающие право на субсидию. Так что купить билет онлайн не получится.
ИСТОЧНИК KP.RU