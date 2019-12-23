СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-23T11:15:14+03:00

Из Красноярска в Крым можно улететь по льготным тарифам – за 7 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Из Красноярска в Крым в следующем году можно будет улететь по льготным тарифам. Такую возможность предоставляет «Аэрофлот». Субсидированные билеты в Симферополь уже поступили в продажу. Льготный период – с 30 марта по 24 октября 2020 года. Периодичность полета – 4 раза в неделю, стоимость билета в эконом-классе – 7 тысяч рублей. Между Красноярском и Симферополем будет курсировать Boeing 737-800 вместимостью 190 пассажиров.

Однако льготной ценой могут воспользоваться не все, предупредили в краевом минтрансе, а только следующие категории пассажиров:

- пассажиры со статусом многодетной семьи

- инвалиды I группы, а также один сопровождающий его пассажир

- инвалиды с детства II и III группы

- пассажир, сопровождающий ребенка-инвалида

- молодежь в возрасте до 23 лет

- женщины старше 55 лет

- мужчины старше 60 лет.

Чтобы приобрести билет, необходимо обратиться в авиакассу и предъявить документы, дающие право на субсидию. Так что купить билет онлайн не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU