ДТП в Красноярске: ночной гонщик разбил две иномарки и сбежал
В центре Красноярска произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предполагаемого виновника его разыскивает полиция. По информации ГИБДД это случилось накануне вечером воскресенья, 22 декабря, примерно в 23:30. Место происшествия – перекресток Ленина и Диктатуры пролетариата.
ДТП в Красноярске: ночной гонщик разбил две иномарки иномарку и сбежал.
Предварительно известно, что водитель на «Шкоде» мчался по Ленина на большой скорости и врезался сначала в «Инфинити», за рулем которого находился 37 летний мужчина. Затем в припаркованную «Хонду», там за рулем был 21-летний парень. Обе машины значительно пострадали. А тот, кто устроил дорожно-транспортное происшествие, сбежал в неизвестном пока направлении.
К слову, очевидцы уверяют, что за рулем «Шкоды» мог находиться скандально известный 24-летний нарушитель, который весной этого года уже гонял по городу с огромной скоростью, а затем выкладывал в соцсети видеоролик. Затем его арестовали на 15 суток за то, что «троллил» и провоцировал сотрудников ДПС. У него огромное количество штрафов за нарушение ПДД и вообще он лишен водительских прав до 2025 года.
Видео: "ЧП Красноярск"
ИСТОЧНИК KP.RU