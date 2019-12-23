2019-12-23T09:53:06+03:00
Дом. Семья

Нашествие свиристелей заметили в Красноярске

Стайки грациозных птиц прилетели лакомиться рябиной [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Нашествие свиристелей заметили в КрасноярскеНашествие свиристелей заметили в КрасноярскеФото: Светлана ВАЛИУЛИНА
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Красноярцы в последние дни заметили: в городе вновь стало много свиристелей. Эти грациозные и пугливые птицы обычно живут за городом в лесах, неподалеку от водоемов. Но зимой часто прилетают к человеческому жилью. Сюда их привлекает возможность полакомиться ягодами. В этом году чрезвычайно богатый урожай рябины – любимой ягоды свиристелей. И ранетки. После заморозка они становятся мягкими и сочными, как раз птицы такие любят.

Нашествие свиристелей заметили в Красноярске.Светлана ВАЛИУЛИНА

Несколько десятков свиристелей увидели в Железнодорожном районе около Качи, пишет интернет-газета Newslab.ru. Часто стайки птиц появляются в Свердловском и Кировском районах, а также в Октябрьском – в основном там, где есть зеленые зоны. Но чаще всего их можно увидеть в Татышев-парке. Свиристели терпимо воспринимают городской шум, однако не стоит делать рядом с ними резких движений. В конце концом, они очень красивы и заслуживают того, чтобы полюбоваться ими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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