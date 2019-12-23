Красноярская полиция разыскивает горожан, пострадавших при оформлении кредитов

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-23T07:56:53+03:00

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Красноярская полиция разыскивает пострадавших от рук мошенников. На фотографии – три молодых человека, это подозреваемые, которые через социальные сети «Инстаграм» и «Вконтакте» знакомились с доверчивыми гражданами и просили их помочь в оформлении кредита. У пострадавших под разными предлогами просили помощи: те должны были оформить на себя кредиты на покупку бытовой техники. Им гарантировали, что они получат в качестве вознаграждения 10 % от суммы кредита, а долг за них выплатят другие.

Однако, получив технику, мошенники продавали ее, деньги забирали себе. Получив извещение из банков о том, что пора рассчитаться с долгом, многие обманутые красноярцы отправлялись в полицию. Таким образом известно о 95 пострадавших жителях города и края, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Это жители краевого центра 20, 22 и 28 лет. Следователи завели на них более 90 уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Потерпевшие, которые еще не обратились в полицию, могут позвонить по телефону 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU