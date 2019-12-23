2019-12-23T05:54:09+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, почему чиновникам нельзя дарить подарки на Новый год

Это запрещено по закону
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали, почему чиновникам нельзя дарить подарки на Новый годКрасноярцам рассказали, почему чиновникам нельзя дарить подарки на Новый годФото: Мария ЛЕНЦ
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Дарить подарки на Новый год – это нерушимая традиция. Однако преподносить подарки чиновникам от подчиненных запрещено, сообщают специалисты краевого Роспотребнадзора. Даже если госслужащего и дарителя связывают старые дружеские отношения, в том числе в нерабочее время.

Запрет налагает закон о противодействии коррупции. Подарки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (полученные в связи с протокольными мероприятиями), признаются собственностью Российской Федерации и передаются по акту в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

- Кроме того, следует воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды гражданскому служащему запрещено, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Считается, что подарком можно подкупить госслужащего и заставить его принять решение в пользу дарителя. И если подарок признают взяткой, виновного могут уволить и возбудить на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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