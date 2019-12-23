2019-12-23T05:34:46+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали похитителя золота

Мужчина воспользовался наивностью своей сожительницы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали похитителя золотаВ Красноярском крае задержали похитителя золотаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае по горячим следам задержали подозреваемого в хищении золотых украшений. Мужчина воспользовался наивностью своей сожительнице и обокрал ее. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Произошло это в Канске. 39-летний и с судимостью житель Шарыпово приехал на заработки и быстро нашел себе кров, ночлег и стол – познакомился с местной жительницей и переехал к ней. Женщину подозреваемый уверил, что с работой у него все в порядке, а она не видела причин ему не верить.

Пара прожила около месяца, когда женщина, вернувшись домой, не обнаружила в своей шкатулке драгоценностей – пропали три золотых кольца и кулон на общую сумму более 30 тысяч рублей. А вместе с ними исчез и сожитель. Звонок в полицию – и в течение суток мужчину задержали, когда он прятался в общежитии у своих приятелей. Он признался, что ювелирку сдал в ломбард, а деньги потратил. За кражу ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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