2019-12-23T07:06:49+03:00
Общество

В столице Хакасии выбрали нового главу: им стал Алексей Лемин

Ранее он работал в команде Николая Булакина
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В столице Хакасии выбрали нового главу: им стал Алексей Лемин. Фото: сайт администрации АбаканаВ столице Хакасии выбрали нового главу: им стал Алексей Лемин. Фото: сайт администрации Абакана
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В столице Хакасии накануне прошли досрочные выборы нового главы города. Им стал Алексей Лемин. По информации ТИК проголосовали за него большинством голосов – более 87 % избирателей, которые пришли в минувшее воскресенье на участки. Явка на выборах была относительно низкой. Из 129 847 избирателей выразили свою волю только 30 135 человек – это 23,21 %, сообщает территориальная избирательная комиссия.

Напомним, что проводить досрочные выборы главы Абакана пришлось после трагической гибели предыдущего мэра Николая Булакина. 14 октября он разбился на своем автомобиле под Минусинском.

Алексей Лемин работал в команде Булакина с 1997 года. После окончания Красноярского аграрного университета пришел на работу в департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации Абакана. С января 2009 – заместитель мэра и руководитель департамента. Ему 44 года, женат, воспитывает дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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