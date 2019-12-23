В Красноярске на Губернаторской елке побывали 896 детей

СЕГОДНЯ 04:57 2019-12-23T04:57:15+03:00

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В Красноярске прошла традиционная Губернаторская елка, на которую приехали дети из разных городов и районов края. Проводится она с 2006 года, а честь побывать на главном новогоднем мероприятии в Большом концертном зале краевой филармонии выпадает ребятам, которые в течение года показали высокие результаты в учебе, творчестве или спорте. В этом году приглашения получили 896 учащихся из 58 муниципальных образований края.

Губернатор Александр Усс пообщался с детьми и принял участие в мастер-классе по росписи новогодних игрушек. Позже юным зрителям показали спектакль Красноярского хореографического колледжа по сказке «Щелкунчик» на музыку Петра Ивановича Чайковского.

Все ребята, побывавшие на мероприятии, получили подарки от главы региона, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU