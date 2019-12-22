Спасенная в Норильске медведица получила свой первый в жизни новогодний подарок

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-22T14:56:05+03:00

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Медведица Марфа, спасенная в Норильске, получила свой первый в жизни новогодний подарок. Дед Мороз из «Роева ручья» принес ей целую коробку с лакомствами, рассказывают в пресс-службе зоопарка.

Подарок, упакованный в голубую бумагу с розовым бантом, сразу же привлек внимание медведицы. Она занялась им, не откладывая. Опрокинула на землю и в считанные минуты опустошила коробку. Сразу видно, сюрприз пришелся ей по вкусу. Полакомившись, медведица тут же прилегла на снег, закрыла глаза и довольно заурчала. Вот поели – можно и поспать!

Напомним, за судьбой Марфы следил весь край и не только. Впервые ее заметили на окраине Норильска в середине июня.

Подарок для спасенной в Норильске медведицы. Видео: Роев ручей

Исхудавшая хищница сама вышла к людям. Скиталась по мусоркам, искала себе пропитание. Причем не боялась ни прохожих, ни машин. Видимо, совсем дошла от голода. Появление медведицы прямо на улице вызвало настоящий фурор: ее снимки наводнили Сеть.

Люди стали пытаться подкормить бедолагу: везли еду мешками. Было понятно: животное может погибнуть, ему требуется помощь специалистов.

Спустя два дня в Норильск вылетели сотрудники «Роева ручья» с 300 килограммами оборудования: инструментами, сетью и так далее. Повезло, медведица подпустила к себе врачей. И после выстрела дротиком с лекарством быстро уснула.

Оказалось, это самка, подросток. Опасались, что она не перенесет перелет – уж слишком отощала, к тому же питалась, чем попало. Анализы показали, в ее желудке полиэтилен, скотч, пуговицы – обычный набор с помойки.

Специалисты «Роева ручья» буквально бились за ее жизнь. Разработали специальную диету, круглые сутки контролировали состояние животного. И победили.

- При поступлении медведица была 106 килограммов, - вспоминает директор зоопарка Андрей Горбань. – При норме для ее возраста - 180 – 200.

А недавно стало известно: Марфа уже в порядке. С удовольствием ест, спит, играет. И готовится отпраздновать свой первый Новый год!

ИСТОЧНИК KP.RU