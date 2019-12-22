«Привязал к дереву и ушел»: брошенный хозяином пес не вставал и не ел несколько дней

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-22T14:07:33+03:00

В Красноярске брошенный хозяином пес не вставал и не ел несколько дней. Фото: Дорога домой. Помощь животным Красноярска.

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В Красноярске пес, преданный хозяином, не вставал и не ел четыре дня. Об этом рассказали в группе «Дорога домой. Помощь животным Красноярска».

- Молоденький мальчик, - пишут волонтеры. - Его бросили на улице, привязав к дереву у дороги.

Несмотря на это, пес не перестал доверять людям. Добрый, ласковый, послушный. Ориентирован на человека. С улицы его забрала прохожая.

- Но оставить себе не можем, - говорит она. – Дома шесть котов плюс агрессивная собака. Но парню очень нужна семья, хозяева. Присмотритесь к нему. Привезем, куда нужно. Пусть у малыша случится новогоднее чудо!

Страшно переживал, что его предали. Фото: Дорога домой. Помощь животным Красноярска.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите взять песика в свою семью, звоните 8-913-831-02-95 (Юлия).

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- Сама Грета – из Норильска, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правде» - Красноярск зоозащитники из группы «Husky24-Помощь хаски». – Служила на зоне, а потом ее списали на пенсию.

Только что была в строю, а потом раз – и попала на улицу. Грету стало не узнать: прижатые уши, шерсть клочьями и такая тоска в глазах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU