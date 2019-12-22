8-й троллейбус в Красноярске меняет маршрут с Нового года

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-22T10:00:33+03:00

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С 1 января 2020 года троллейбусный маршрут № 8 в Красноярске изменит маршрут. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, теперь двигаясь в сторону центра с улицы Партизана Железняка, он будет поворачивать на улицу Аэровокзальную. И там – на междугороднем автовокзале делать конечную остановку.

Так что, пассажиры, имейте в виду!

Новый маршрут. Фото: сайт мэрии.

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Стало известно, когда на Копылова вернутся троллейбусы

Красноярцам рассказали, когда на улицу Копылова вернутся троллейбусы. Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск пресс-секретарь департамента транспорта Кристина Борисенко, это произойдет уже в первом квартале 2020 года.

Кто не помнит, раньше по Копылова ходили три троллейбусных маршрута - №4, №13 и №15. Однако осенью 2018 года, когда начался масштабный дорожный ремонт, а также строительство новой развязки на Волочаевской, все изменилось. Троллейбусы №4 и №13 пустили в объезд, по проспекту Свободный, а №15 временно сняли с линии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU