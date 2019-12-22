2019-12-22T09:12:29+03:00
Общество

Застройка комбайнового завода уже идет, а проект сдадут только через год

«Сибиряк» должен был предоставить его 31 декабря 2019-го, но получил отсрочку
Ася ЖУКОВА
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Застройка комбайнового завода уже идет, а проект сдадут только через год. Фото: Проектдевелопмент.Застройка комбайнового завода уже идет, а проект сдадут только через год. Фото: Проектдевелопмент.
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На территории бывшего комбайнового завода в Красноярске идет стройка - возводят жилой район Новоостровский. А вот проект планировки территории теперь сдадут только через год.

Компания «Сибиряк», активно осваивающая этот участок, должна была предоставить документацию до 31 декабря 2019-го. Однако обратилась в мэрию и добилась годовой отсрочки. Сроки сдачи перенесли. Такое распоряжение появилось на сайте администрации города.

Напомним, на месте завода, который закрыли больше пяти лет назад, вырастет новый микрорайон из высоток. Раньше общественники просили, чтобы власти отдали территорию под парк, говорили о том, что у нас не хватает зеленых зон. Но участок в центре города определили под жилую застройку.

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Земля под бывшим заводом комбайнов в Красноярске перейдет к стройкомпании «Сибиряк». Об этом рассказали в Арбитражном суде.

Там же «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили: обанкротившееся предприятие задолжало УК «Сибиряк» 500 миллионов рублей. Еще порядка 82 миллионов – штрафы и пеня (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Застройка комбайнового завода уже идет, а проект сдадут только через год
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