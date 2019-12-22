2019-12-22T08:13:43+03:00
Общество

Романтичный дальнобойщик, отправленный в рейс под Новый год, ради любимой победил календарь

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Романтичный дальнобойщик, отправленный в рейс 31 декабря, победил календарь ради любимой.Романтичный дальнобойщик, отправленный в рейс 31 декабря, победил календарь ради любимой.
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Водитель-дальнобойщик, которого отправили в рейс как раз перед Новым годом, сделался персональным Дедом Морозом для любимой. Эту историю рассказала она сама в паблике «Подслушано в Красноярске».

Когда стало понятно, что самую волшебную ночь в году муж проведет не дома, очень расстроилась, признается молодая женщина. Так хотелось отпраздновать всем вместе, семьей. А тут главного человека – супруга – не будет в городе...

Увидев, как она огорчена, мужчина решил: надо действовать. И примерил на себя роль новогоднего волшебника.

- Вчера вернулась с работы, а он поставил елку, накрыл стол, купил шампанское. Накачал новогодних фильмов, и мы встретили свой личный Новый год! Пусть и не в ту дату, но зато вместе! – делится красноярка.

Большинство пользователей эту историю приняли на ура:

- Красивый поступок, вам повезло!

- Берегите мужа, такие сейчас в дефиците.

- Порадовали, спасибо за новогоднее настроение!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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