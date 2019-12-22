35-градусные морозы нагрянут в Красноярский край

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-22T06:52:30+03:00

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В Красноярском крае ударят 35-градусные морозы. Это случится уже в воскресенье, 22 декабря, предупреждают в Среднесибирском УГМС.

Итак, на севере центральных районов температура ночью может опуститься до отметки в минус 30-35 градусов. Кроме того, на дорогах центральных и южных районов по-прежнему скользко, гололед. В горных районах края, Тувы и Хакасии сохраняется опасность схода лавин. Будьте осторожны!

В самом Красноярске в воскресенье - легкий морозец, минус 13-15 градусов. Небольшой снег, ветер 3-8 метров в секунду. На дорогах – гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU