После гибели в ДТП мэра Николая Булакина в Абакане проходят досрочные выборы

СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-22T06:32:31+03:00

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После гибели в аварии мэра Николая Булакина в Абакане (Хакасия) проходят досрочные выборы. На пост градоначальника претендуют четыре кандидата. Это Алексей Лемин, замглавы Абакана по вопросам градостроительства («Единая Россия»), Михаил Молчанов из Красноярска, замдиректора по экономическим вопросам на предприятии (ЛДПР), а также двое самовыдвиженцев: замдиректора «Управление механизации 19» Василий Мельцер и руководитель компании «Терра» Иван Аксенов.

- В России осталось всего десять крупных городов, где жители по-прежнему могут выбирать себе градоначальников, - сообщают на сайте города. - Для того чтобы абаканцы в полной мере воспользовались этим правом, в городе открылись 74 избирательных участка, на участки вышли 929 членов комиссий с правом решающего голоса, напечатано 129 тысяч избирательных бюллетеней. В список избирателей по данным на 08.30 22 декабря 2019 года включено 129 тысяч 819 человек.

Напомним, Николай Булакин погиб 14 октября 2019 года. Не справился с управлением – его машина скатилась в кювет и разбилась о дерево.

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Трагические новости пришли из Хакасии: в ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин. Авария произошла в понедельник, 14 октября, в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска. Еще несколько часов назад он присутствовал на открытии нового здания лицея В Абакане (1-я очередь, начальные классы), о чем сделал запись на своей страничке в социальных сетях с большой подборкой фотографий, часть из которых сделал сам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU