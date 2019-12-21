2019-12-21T11:10:27+03:00
Общество

В Красноярске «КамАЗы» в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и трактор Морозик убирают улицы

Спецтехнику нарядили по всем новогодним правилам
Ольга КОСТИНА
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Трактор Морозик Фото: Instagram Сергея ЕреминаТрактор Морозик Фото: Instagram Сергея Еремина
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Праздник в Красноярск приходит вместе… с дорожной техникой. В преддверии новогодних праздников городские улицы теперь убирают «КамАЗы» в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и трактор Морозик. Каждый вечер эту троицу можно будет встретить на городских улицах. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава города Сергей Еремин:

«Главные герои Нового года уже на улицах Красноярска! Весь год эти рабочие лошадки были частью большой команды по уборке города. А в эти предпраздничные дни их главная задача – ваши улыбки и позитивные эмоции».

Дорожную технику нарядили по всем новогодним правилам. «КамАЗ», исполняющий роль Деда Мороза, обзавелся седой бородой, а кабину его украсили красной шапкой с помпоном. У его внучки Снегурочки длинная белая коса вдоль кузова и длинные, пышные реснички. Трактор Морозик тоже с бородой, вместо фар – глазки, а за «спиной» у него большой красный мешок с подарками. Все трое увешаны разноцветными гирляндами, которые светятся и сияют, привлекая внимание горожан.

Красноярцы оценили креатив городских служб положительно:

«Красиво, молодцы!»

«Круто!»

«Прикольно!».

eremin__krskeremin__krsk
Дорожные Дед Мороз, Снегурочка и Морозик в Красноярске
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ИСТОЧНИК KP.RU

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