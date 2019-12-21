В Красноярском крае спасатели помогли мужчине выбраться с балкона

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-21T10:28:50+03:00

Самостоятельно сделать это он не мог

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В городе Шарыпово Красноярского края 20 декабря мужчина вышел на балкон, а выбраться оттуда самостоятельно не смог. Ему помогли спасатели. Об этом сообщают наши коллеги из «Городских новостей».

Диспетчер единой дежурной диспетчерской службы сообщил о происшествии в КГКУ «Спасатель». Инвалид первой группы упал на балконе квартиры и не смог самостоятельно подняться. Специалисты сразу же выехали на место. Они провели слесарные работы, вскрыли двери и помогли мужчине выбраться из заточения. К тому времени он изрядно продрог. Не исключено, что ему потребуется помощь медиков.

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86-летний житель Шарыпово не смог отпереть дверь своей жене. Пришлось вызывать подмогу, сообщает КГКУ «Спасатель». Произошло все накануне днем в многоэтажке на улице 6-й микрорайон. Супруга мужчины вышла из дому по делам. Тот заперся. А когда женщина вернулась, на ее стук и звонки никто уже не реагировал. Естественно, женщина позвонила детям и родственникам, на место ЧП вызвали полицию, медиков и спасателей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU